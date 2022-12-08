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"الوطنية للصحافة" تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش الاثنين القادم

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم 30 نوفمبر 2022، يوم الاثنين القادم الموافق 12 ديسمبر 2022، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

 

وقال  عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن هذه الاجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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