شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ" مبادرة وطنية لدعم الصناعة المصرية وتعزيز شعار "صُنع فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتكليف من رئيس الجمهورية لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال "الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة" في 29 أكتوبر 2022 عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

شركة "ابدأ"..الذراع التنفيذي لتحقيق أهداف المبادرة

وتسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى تحقيق 3 أهداف أساسية وهم توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية. من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.

وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

ويضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة ابدأ لتنمية المشروعات ش. م.م والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة.

"ابدأ" تشارك في إعادة افتتاح مصانع جديدة بالدقهلية

شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" فى مؤتمر افتتاح مدينة المنصورة الجديدة في الأول من ديسمبر الجاري بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قدمت مبادرة "ابدأ" عرض أهم إنجازات المبادرة بمحاورها الثلاثة بنطاق محافظة الدقهلية.

أولًا: محور المشروعات الكبرى، والذي تمثل في إنشاء مصنع لإنتاج سماد فوسفات الكالسيوم بطاقة إنتاجية تُقدر ب 50 ألف طن سنويًا، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 50 مليون دولار مما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 45 مليون دولار كما يستهدف توفير 1000 فرصة عمل.

ثانيًا: محور دعم الصناعة، حيث قام عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وهم "الدكتور/ محمود أبو العزم" رئيس مجلس إدارة مصنع "المصرية الامريكية" لإضافات الأعلاف، و"الدكتور حاتم حسين الميري" رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الكيماوية "كيميكال سيد" و"الأستاذ عبد الحليم أحمد الغرباوي" رئيس مجلس إدارة مصنع الغرباوي للأحذية الرياضية و المهندس "أنور عادل المغازي" رئيس مجلس إدارة شركه "الرامي" للصناعات الغذائية، والمهندس "أحمد عبد الهادي" مدير مصنع "أديل ستور" والمهندس "عمرو حامد" مدير مصنع "جراند" لأعلاف الأسماك، والدكتور "محمد صلاح" المدير التنفيذي للشركة المصرية للتجميل " ECC" بعرض ما تم تقديمه لهم من إجراءات وتسهيلات من قِبَل مبادرة "ابدأ" لحل المشكلات والتحديات التى كانت تواجههم لمعاودة الإنتاج بشكل أفضل.

ثالثًا: فيما يخص محور البحث والتطوير والتدريب، أعلنت مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"ووزارة الإنتاج الحربي ومحافظة "الدقهلية" عن بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهني والتثقيفي لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية توفر لهم فرص عمل لائقة تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.

يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج