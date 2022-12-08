انت الان تتابع خبر المالية توافق على استحداث درجات وظيفية لتثبيت عقود الكهرباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تُثمن التفهم العالي والكبير، والعناية الكريمة التي ابداها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تجاه رعايته لحسم موضوعة موظفي عقود وزارة الكهرباء، وتوجيهاته بتحويلهم للملاك الدائم، فضلاً عن التعاون الإيجابي الواضح من قبل وزارة المالية، والجهود النيابية بهذا الصدد".وأشارت إلى أنه "بعد مساعي حثيثة من قبل وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لصالح ضمان حقوق منتسبي الوزارة من شريحة العقود وتحويلهم للملاك الدائم، وعليه نبارك لموظفي العقود موافقة واكمال وزارة المالية على استحداث الدرجات الوظيفية اللازمة ازاء تثبيتهم".

وأكد، أنها "ستباشر باستصدار الاوامر الوزارية الخاصة بذلك، ولتنفيذها من قبل شركاتهم وتشكيلاتهم".