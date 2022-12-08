انت الان تتابع خبر بغداد وباريس تتفقان على استمرار التعاون الاستخباري لمكافحة الإرهاب والمخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الخميس، السفير الفرنسي في بغداد، ايريك شوفاليه؛ لبحث مسألة تعزيز العلاقات بين البلدين، وآخر مستجدات الأوضاع السياسية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى ملف مخيم الهول السوري وأهمية تفكيكه، واستمرار دعم الحكومة الفرنسية، لإكمال مستشفى سنجار".كما جرى، وفق البيان، التأكيد على "أهمية استمرار وتطوير التعاون الأمني والاستخباري بين العراق وفرنسا، في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات".