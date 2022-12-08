انت الان تتابع خبر الاتحاد الاوروبي يرفض "حجج" وقف تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوريل في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي "الاستثمار في الدفاع الأوروبي 2022": "أعرف أنه يوجد في أوروبا رأي عام يؤكد أنه كلما طالت مدة مساعدتنا لأوكرانيا، كلما طال أمد الحرب. ويقولون: "إذا أرادتم إنهاء الحرب، فتوقفوا عن دعم أوكرانيا وستنتهي الحرب". بالطبع. ولكن كيف ستنتهي؟ إنها مسألة هامة".وتابع: "لا يمكن أن تنتهي هذه الحرب بانتصار روسيا واحتلال أوكرانيا يجب مواصلة دعم أوكرانيا".

وأضاف أن أوكرانيا "تجري أعمالا قتالية من أجل بقائها على قيد الحياة" ولكنها "تحمي أيضا قيمنا المشتركة وأمننا"، مشيرا الى انه "إذا كان هذا صحيحا وأعتقد أنه صحيح، فأقل ما يمكننا عمله هو تزويدهم بالمساعدة العسكرية والدعم التدريبي، وهذا ما يجب علينا أن نواصل القيام به".