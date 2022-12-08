انت الان تتابع خبر عقب التوترات الأخيرة.. محافظ ذي قار يصدر توجيهات "هامة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الغزي، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "التوجيهات الجديدة جاءت تأكيدا لتوجيهات سابقة كان قد الزم بها الاجهزة الامنية في المحافظة والمتضمنة ضرورة التعامل المهني مع اية تظاهرة في المحافظة وعدم استخدام الرصاص الحي بتفريق المتظاهرين بأي حال من الأحوال".ووجه المحافظ أيضاً "بإعداد خطة امنية واضحة لحماية المؤسسات والمواطنين اثناء التظاهرات دون اللجوء الى القوة المفرطة او الرصاص الحي"، لافتاً إلى أن "تلك التوجيهات من شانها تعزيز الامن والامان وتوفير الحماية لكل ابناء المحافظة فضلا عن الحفاظ على السلم الاهلي فيها".

ويوم أمس، أفاد مصدر أمني، لـ الخليج 365، بوفاة شخصين وإصابة 17 آخرين في تظاهرات بمحافظة ذي قار، تطالب بتوفير الخدمات واقالة المحافظ.



وكان وزير الداخلية عبد الامير الشمري، قد وجه يوم امس، باستبدال قائد شرطة ذي قار الفريق الركن سعد حربية وتكليف العميد مكي شناع بدلا عنه.

بعد تلك الأحداث، أعلنت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي لليوم الخميس، "حداداً على أرواح ضحايا الناصرية".

