مجلة «تايم» تختار زيلينسكي شخصية عام 2022

07 ديسمبر , 2022 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب). اختارت مجلة «تايم» الأميركية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصية عام 2022، بعدما جسد مقاومة بلاده في وجه الغزو الروسي. وكتب رئيس تحرير المجلة إدوارد فيلسنتال: «سواء كانت المعركة من أجل أوكرانيا تثير الأمل أو الخوف، فإن فولوديمير زيلينسكي حفّز العالم في شكل لم نشهده منذ عقود».

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