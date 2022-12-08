انت الان تتابع خبر متظاهرون يقطعون جسر الزيتون في ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "متظاهرو الناصرية أقدموا على قطع جسر الزيتون وتقاطع البهو بالإطارات المحترقة وذلك على خلفية أحداث الأمس".

ويوم أمس، مصدر أمني أفاد، لـ الخليج 365، بوفاة شخصين وإصابة 17 آخرين في تظاهرات بمحافظة ذي قار، تطالب بتوفير الخدمات واقالة المحافظ.



عقب ذلك، أعلنت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي لليوم الخميس، "حداداً على أرواح ضحايا الناصرية".