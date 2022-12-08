انت الان تتابع خبر الاعرجي للسفيرة الأمريكية: ضرورة إنهاء ملف مخيم الهول السوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير " السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، وبحث معها مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وأهمية إنهاء ملف مخيم الهول السوري، واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات، وتبادل المعلومات وضبط الحدود".وأكد الأعرجي للسفيرة، أن "الحكومة العراقية الجديدة تنتهج في علاقاتها مع الدول مبدأ التوازن وعدم التدخل بشؤون الآخرين واحترام السيادة المتبادل، لافتا إلى أن استقرار الأمن في المنطقة والعالم يعود بالمصلحة على الجميع".