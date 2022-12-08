عاملون بمطار النجف يطالبون بالتثبيت وإنهاء الفساد

بغداد - ياسين صفوان - طالب العشرات من العاملين في مطار النجف الدولي، اليوم الخميس، بتثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء "حالات الفساد".

وقال مصدر محلي، لـ الخليج 365، إن "العاملين في مطار النجف الاشرف الدولي نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية سلمية من أجل المطالبة بحقهم بالتثبيت وإنهاء حالة الفساد وعدم الاستقرار التي يعيشونها في ظل غياب افق واضح يضمن لهم حقهم بالاطمئنان على مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم".