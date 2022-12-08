انت الان تتابع خبر القضاء يعلن إيداع الدفعة الثانية من الامانات الضريبية في مصرف الرافدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحكمة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم ايداع الدفعة الثانية من مبالغ الامانات الضريبية بمبلغ قدره مائة وأربع وثلاثون مليار واربعمائة وخمس وخمسون مليون وستمائة ألف دينار في الحساب المصرفي المفتوح في مصرف الرافدين الفرع الرئيسي".وأشارت إلى "استمرار عملية استرداد مبالغ الامانات الضريبية ليكون مجموع المبالغ المستردة ثلاث مائة وسبعة عشر مليار وخمس مائة وخمس وثلاثون مليون وخمسائة وست وثلاثون الف وخمسائة وخمس وعشرون دينار".