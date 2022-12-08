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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين جنيه عقوبة نشر معلومات كاذبة عن حالة الطقس.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص بالشأن التشريعى والنيابى، تقريرا له تحت عنوان: "وداعا لفوضى أخبار الطقس".. غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة نشر معلومات كاذبة عن حالة الطقس.. البرلمان ينتظر قانون الحكومة لتنظيم عمل هيئة الأرصاد للمرة الأولى منذ 93 عامًا.. والمعلومات الكاذبة تُكلف الدولة الملايين".
ويُلقى تقرير موقع "برلمانى" الضوء على تفاصيل أول مشروع قانون لتنظيم عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى وقت سابق، ومن المنتظر إحالته لمجلس النواب لدراسته ومناقشته قبل إقراره.
وتضمن المشروع عددًا من العقوبات المغلظة، والتى تصل إلى الغرامة 5 ملايين جنيه، وذلك لحظر تداول معلومات غير صحيحة عن الأرصاد على وسائل النشر المختلفة، وكذلك استخدام أجهزة وأدوات من شأنها القيام بمهام الهيئة دون ترخيص منها.
لقراءة التقرير كاملا:
"وداعا لفوضى أخبار الطقس".. غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة نشر معلومات كاذبة عن حالة الطقس.. البرلمان ينتظر قانون الحكومة لتنظيم عمل هيئة الأرصاد للمرة الأولى منذ 93 عامًا.. والمعلومات الكاذبة تُكلف الدولة الملايين
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مريم الجابري
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية