شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. خسارة فرنسا قد تعني رحيل ساوثجيت عن إنجلترا! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن خسارة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الفرنسي فى المباراة المقبلة، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022،قد تلقي بظلالها على ساوثجيت، المدير الفني لإنجلترا، ومن ثم فإن رحيل المدرب سيكون الخيار الأقرب بصورة كبيرة حال ما ودع منتخب بلاده البطولة.

وأفادت التقارير أن هناك إقتناع كامل داخل الإتحاد الإنجليزي بإمكانيات المدرب، لكن ساوثجيت ما زال يفكر بشكل جادي فى الرحيل، خاصة فى ظل إمتلاك المدرب العديد من الأندية الأوروبية الكبري خلال الفترة المقبلة، الشئ الذي يجعل من كأس العالم الحالي الأخير للمدرب فى كافة الأحوال.



فرنسا تتحدي الأسود الثلاثة فى لقاء القوة!

ويواصل المنتخب الفرنسي مواصلة إستعداداته لملاقاة إنجلترا، فى الدور ربع نهائي من كأس العالم الحالي، حيث يسعي منتخب الديوك لمواصلة مشواره فى البطولة والعمل على إقصاء الأسود الثلاثة من البطولة، لخطو خطوة جديدة نحو رحلة الحفاظ على اللقب للمونديال الثاني على التوالي.



موعد مباراة فرنسا وإنجلترا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب فرنسا نظيره المنتخب الإنجليزي يوم السبت القادم، فى الدور ربع النهائي من منافسات مونديال قطر 2022،على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.