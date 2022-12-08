انت الان تتابع خبر في كربلاء.. السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن وثلاثة فنادق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها "نجحت بالسيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن مخصص لتجارة المواد الغذائية مشيد من ألواح سندويچ بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من الدفاع المدني مع امتداد الحريق إلى ثلاثة فنادق ملاصقة لموقع الحادث في شارع العلقمي وسط المدينة القديمة بمحافظة كربلاء المقدسة".وأشارت إلى استنفار فرقها "وباشرت بعمليات إخلاء للنزلاء في الفنادق الثلاثة بالتزامن مع إجراء عمليات الإخماد وتطويق النيران من أربع جهات إضافة إلى زج عجلة السلم لمكافحة النيران من الأعلى إلى الأسفل وتحقق المحور الخامس بعمليات المكافحة وانهاء أعمال الاخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وطالبت المديرية "بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

