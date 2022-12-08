يمنع ظهور الشيب.. فوائد زيت الأرز للبشرة والشعر

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بغداد - ياسين صفوان - ونخالة الأرز هي الطبقة الخارجية الصلبة من حبوب الأرز، إذ يتم من خلالها استخراج الزيت، الذي يحتوي على كمية مهمة من مركبات الفلافونويد، التي تساعد على تحسين صحة الجلد والشعر.

يحتوي زيت نخالة الأرز على كمية مهمة من أحماض أوميغا 3 و6 الدهنية، التي تساعد على تغذية الشعر، ولمعانه، ومرونته، لذلك فهو يعتبر الحل المثالي لأصحاب الشعر المجهد.



كما أن زيت الأرز يعتبر مفيداً بشكل كبير لتغذية بصيلات الشعر، وزيادة قوته، وتقليل تساقطه، وتعزيز نموه وكثافته بشكل ملحوظ، إذ يُنصح باستعماله قبل وقت قليل من الاستحمام للحصول على النتيجة المطلوبة.

يمنع ظهور الشيب المبكر

إضافة إلى دوره في تغذية الشعر، والحفاظ عليه، فإن مضادات الأكسدة، التي يحتوي عليها زيت الأرز، تعمل على منع ظهور الشيب بشكل مبكر.

ومن أجل الحصول على هذه النتيجة، يمكن استعمال زيت الأرز بطريقتين مختلفتين، الأولى هي استخدامه دافئاً، من أجل تدليك فروة الرأس مرتين في الأسبوع، أو مزجه مع الشامبو.



يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجيةبفضل العناصر التي يتوفر عليها، يساعد زيت نخالة الأرز على منع الأضرار التي من الممكن أن تتعرض لها البشرة، بعد تأثرها بأشعة الشمس فوق البنفسجية.

ومن أجل وقاية البشرة، عن طريق استعمال هذا الزيت، يمكن استعمال قطرات منه، وتدليك الوجه بلطف، حتى يتم امتصاصه بالكامل.

إذ يمكن اعتماد هذا الزيت الطبيعي كواقٍ من الشمس، من أجل الحفاظ على جمال ونضارة البشرة، ووقايتها من حروق الشمس.

يؤخر ظهور التجاعيد وينشط الدورة الدموية

يعتبر زيت الأرز من بين الزيوت الطبيعية التي تحافظ على مرونة ونضارة البشرة، وتؤخر ظهور التجاعيد، والخطوط الرفيعة، وعلامات التقدم في السن.

كما أن استعماله في ماسكات الوجه يساعد على تفتيح البشرة، والتخلص من البقع الداكنة، ويجدد الخلايا، إضافة إلى شد البشرة، وتنشيط الدورة الدموية.

مزيل طبيعي للمكياج

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في زيت نخالة الأرز على التخلص من المكياج، عن طريق تعويض مزيلات المكياج به، مما يجعل البشرة تبدو مرنة وناعمة.

إذ إن هذا الزيت يعتبر مصدراً ممتازاً لفيتامين E الذي يخترق طبقات البشرة، ويقوم بتنظيفها بشكل عميق، مما يحميها من بقايا المكياج التي تكون عالقة في المسام.

يقلل ظهور الهالات السوداء

تعاني العديد من النساء من مشاكل ظهور الهالات السوداء، لذلك فإن زيت نخالة الأرز يساعد على تقليل ظهورها، من خلال تعزيز الدورة الدموية حول منطقة العين.

إذ إن التركيز العالي للستيرول يخفف من الانتفاخات في الجلد تحت العين، ويمنع ظهور الهالات السوداء.

