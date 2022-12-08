انت الان تتابع خبر بدل "السجادة الحمراء".. سر استُقبل الرئيس الصيني باللون البنفسجي في السعودية والان مع التفاصيل

وكان اللافت في الاستقبال، اللون البنفسجي، الذي ميّز السجاد الرسمي للاستقبال، وعكس لونه على أرض قصر اليمامة وكذلك في المطار.

وأتى اللون البنفسجي من قلب الصحارى السعودية وهضابها في فصل الربيع، إذ تشكل زهرة الخزامى، ونباتات أخرى، مثل: العيهلان، والريحان، غطاءً طبيعيًّا بلون بنفسجي، يطغى على مساحات الصحراء الشاسعة، كسجادة بنفسجية، تعكس صورة المملكة بأزهى حالاتها.

قررت السعودية في مايو/أيار 2021، التخلي عن اتباع المعتاد ضمن المراسم الرئاسية العالمية، واختيار ما يميّز هويتها وطابعها الثقافي وتعريف العالم به، من خلال تغيير لون سجاد مراسم الاستقبال من الأحمر إلى البنفسجي.

كما اعتمِد اللون البنفسجي، كونه يشكل حضورًا بارزًا لعنصر أساس من الثقافة السعودية، يتمثل في فن حياكة السدو التقليدي، الذي زين أطراف سجاد الاستقبال، ليضفي عنصرًا آخر على اختيار اللون، قادمًا من عمق التراث الشعبي الأصيل.

ويعكس لون السجاد كذلك رؤية المملكة 2030، التي تمثل حالة التجدد والنمو والنهضة التي تعيشها، إضافة إلى الاعتزاز المتنامي بجذور التاريخ والهوية والحضارة.

ودرجَ السجاد الأحمر كعُرف رسمي بين الدول، قادمًا من أدب الحضارة اليونانية عام 458 قبل الميلاد.

وذكر الأديب اليوناني إسخيلوس في إحدى مسرحياته استقبال زوجة (أجاممنون) بأرضية مطرزة باللون الأحمر، بعد اكتشافها خيانته لها وخططت لقتله، إذ وعدت إياه أن يمشي على سجادة حمراء حتى يصل إلى موته.

كما أشيع أن البابليين هم أول من استخدمها لاستقبال الملك الإغريقي (أجاممنون)، ترحيبًا به.