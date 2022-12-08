شكرا لقرائتكم خبر عن 12معلومة يكشفها رئيس اقتصادية قناة السويس للنواب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معلومات وتفاصيل هامة استعرضها وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، حول أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة، فضلاً عن المشروعات الجديدة القائمة بالفعل، والتى بلغ عددها حتى الآن 270 منشأة صناعية وخدمية داخل المنطقة.

وفي هذا الصدد نلقي الضوء علي أبرز ما تضمنته كلمه رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس :

1-القطاعات الصناعية المستهدف توطينها مابين 12 قطاع صناعي و3 قطاعات خدمية،إضافة إلى صناعات الوقود الأخضر التي تم إطلاق أولى مشروعاتها في السخنة، حيث أطلق رئيس الجمهورية إشارة البدء للعمل في أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر بالسخنة، وهو أحد القطاعات الصناعية التي توليه الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في الوقت الراهن تماشياً مع التوجهات العالمية.

2- أكد علي البنية التحتية وشبكة المرافق القوية التي تتمتع بها الهيئة لاستقطاب المستثمرين.

3- إصدار الهيئة بعض الحوافز الجديدة والدليل الجمركي الموحد للهيئة بجانب التعاون مع إحدى الشركات الكويتية العالمية لإنشاء مركز لوجيستي.

4- نمضي قدماً في مشروعات تموين السفن التي تبذل فيها الهيئة مجهوداً كبيراً فيها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

5- حققت الهيئة خطوات حثيثة في مشروعات الوقود الأخضر حيث تم توقيع 16 مذكرة تفاهم تم من ضمنها توقيع 9 اتفاقيات اطارية لتنفيذ 9 مشروعات لإنتاج الوقود الأخضر، منتصف 2026.

6- توقيع 6 مذكرات تفاهم أخرى مع شركات عالمية لمشروعات جديدة للوقود الأخضر خلال أيام مقبلة.

7- المساحات المخصصة لمشروعات الوقود الأخضر بلغت 20 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة وقد تم زيادة المساحة لهذه المشروعات بعد أن كانت 13 كم 2 وذلك نظراً لزيادة الإقبال على هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية، حيث تبلغ إجمالي استثمارات مشروعات الوقود الاخضر التي تم توقيع اتفاقيات إطارية لها في مؤتمر قمة المناخ حوالي 83 مليار دولار على مدار 20 عاماً، وتأتي زيادة نسب الربح من هذه الاستثمارات من خلال إقامة صناعات مكملة لهذه المشروعات و من خلال توطين صناعة الألواح الشمسية والمحللات الكهربائية، حيث تكمن أهمية الهيدروجين الأخضر في استخدامه لأغراض التصدير خاصة للأسواق الأوروبية وهي خطوة كبيرة لمصر فضلاً عن استخدامه لتموين السفن.

8- انشئت الهيئة لشركة استثمارية تابعة لها كذراع استثماري للمساهمة في حصص المشروعات الخاصة بالوقود الأخضر وغيرها، و جاري دراسة إقامة مركز مالي عالمي ككيان للشركات العاملة والمشروعات داخل الهيئة بتشريعاته الخاصة على غرار المراكز المالية العالمية الخارجية.

9- إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وفي ذات السياق تحدث عن مشروعات البنية التحتية مثل محطات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية مياه البحر وكذلك محطات صب سائل داخل الموانئ لخدمة مشروعات الوقود الأخضر، فضلاً عن تحويل المناطق الصناعية المتكاملة إلى مناطق صناعية خدمية سكنية متكاملة تضم مناطق سكنية وترفيهية تخدم العاملين بالمناطق الصناعية.

10- تجري أعمال تطوير حالياً في ميناء السخنة الذي يقع على مساحة 25 كم مربع بعد الانتهاء من تطويره حيث يتم تنفيذ 4 أحواض جديدة تضم 18 كيلومتر أرصفة بحرية جديدة وإنشاء ساحات لها ومناطق لوجيستية بسكك حديدية بطول 10 كم متصلة بقطار السخنة/العلمين.

11- عقود جديدة تم توقيعها خلال مؤتمر قمة المناخ لإقامة مشروعات في شرق بورسعيد وهي محطة متعددة الأغراض وامتداد رصيف محطة قناة السويس للحاويات وكذلك منطقة لوجيستية لتداول الحبوب والغلال، وسيتم تحويلها للعرض على مجلس النواب خلال الفترة القادمة لإقرار هذه المشروعات.

12 - تحدث رئيس الهيئة عن المشروعات الجاري استكمالها بموانئ العريش وغرب بورسعيد، فضلاً عن قيام الهيئة بدراسة حوافز جديدة للمستثمرين خاصة لمشروعات الوقود الأخضر ورفعها على مجلس الوزراء ومناقشتها لاعتمادها حيث تعد من أحد العوامل الرئيسية لجذب المستثمرين على غرار المناطق الاقتصادية المثيلة حولها.