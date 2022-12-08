إصابة 150 شخصاً على الأقل في تصادم قطارين في إسبانيا



أصيب 150 شخصاً على الأقل بجروح طفيفة صباح الأربعاء في ضواحي برشلونة (شمال شرق) عندما اصطدم قطار متجه إلى هذه المدينة بسرعة منخفضة بقطار آخر متوقف، وفق ما ذكرت خدمات الطوارئ وشركة السكك الحديد الإسبانية.

أعلنت خدمة الطوارئ الطبية في تغريدة أن 155 راكباً كانوا في طريقهم للعمل أصيبوا بجروح طفيفة، ونُقل 39 منهم إلى المستشفى لإجراء فحوصات إضافية.

وقال متحدث باسم شركة السكك الحديد لوكالة «فرانس برس» «وقع تصادم بين قطارين في الساعة 07:50 (06:50 ت غ) في محطة مونتكادا ريكساك مانريسا على الخط المؤدي إلى برشلونة عندما اصطدم قطار متجه إلى برشلونة بقطار آخر» متوقف.

وقع الحادث على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال عاصمة كاتالونيا.

وأكد مسؤول خدمة الطوارئ خوان كارل غوميز للصحافيين في المكان أن أي راكب لم يصب بجروح خطيرة.

لدى وصولها إلى مكان الحادث، أوضحت وزيرة النقل راكيل سانشيز أن القطار المتواجد في مكان الحادث «كان يقوم (...) بمناورة» وقام بتفعيل مكابحه أثناء التصادم.

وفتحت الشركة تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث.

وعادت حركة القطارات التي توقفت في الاتجاهين، بعيد العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (09:00 ت غ).