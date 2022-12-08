الرئيس الصيني يصل إلى الرياض في زيارة رسميّة

07 ديسمبر , 2022
الرئيس الصيني يصل إلى الرياض والأمير فيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه (واس)
وصل رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، إلى الرياض، مساء اليوم (الأربعاء)، في زيارة رسمية إلى السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.
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