الرئيس الصيني يصل إلى الرياض في زيارة رسميّة

وصل رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، إلى الرياض، مساء اليوم (الأربعاء)، في زيارة رسمية إلى السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.