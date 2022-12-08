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2.9 مليار جنيه لصالح الوادى الجديد 22/23.. تعرف على أبرز المشروعات

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القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة اعتمادات قدرها 2.96 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 لصالح محافظة الوادي الجديد، لتنفيذ عدد من المشروعات الإنمائية الهامة، في قطاعات الكهرباء والتشييد والزراعه والنقل والتخزين. 

 

 

 

وتتمثل أهم مشروعاتها فى الإنمائية فى الآتى: 

 

1-  الكهرباء 

- مد شبكات كهرباء للآبار وإنارة القرى بالوادي الجديد، بهدف العمل على جذب المستثمرين من جميع الأنحاء وزيادة الاستثمار وتقدم عجلة الإنتاج وتوصيل خدمة الكهرباء للقرى والأماكن

 

2- التشييد والبناء 

- استكمال إنشاء قرية القصر الاسلامية بالداخلة (ظهير صحراوي).

- استكمال قرى بين بلاط و اسمنت وخدماتها. 

- استكمال إنشاء 50 بيت بدوى بقرية الخرطوم في قسم شرطه الخارجة. 

 

 

3- مشروعات الزراعة والاستصلاح الزراعي : 

- تحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل المنزرعة بالأراضي الجديدة وتطوير وإكثار ونشر سلالات نحل مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي تطوير منظومة الإرشاد الزراعي. . 

- تغطية ترع ومصارف لحماية البيئة. 

- زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، وتنمية وزيادة الثروة الحيوانية. 

- حفر وتجهيز وإنشاء مأوي وأعمال تبطين للمجاري المائية وأعمال توريدات

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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