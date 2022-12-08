شكرا لقرائتكم خبر عن 2.9 مليار جنيه لصالح الوادى الجديد 22/23.. تعرف على أبرز المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة اعتمادات قدرها 2.96 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 لصالح محافظة الوادي الجديد، لتنفيذ عدد من المشروعات الإنمائية الهامة، في قطاعات الكهرباء والتشييد والزراعه والنقل والتخزين.

وتتمثل أهم مشروعاتها فى الإنمائية فى الآتى:

1- الكهرباء

- مد شبكات كهرباء للآبار وإنارة القرى بالوادي الجديد، بهدف العمل على جذب المستثمرين من جميع الأنحاء وزيادة الاستثمار وتقدم عجلة الإنتاج وتوصيل خدمة الكهرباء للقرى والأماكن

2- التشييد والبناء

- استكمال إنشاء قرية القصر الاسلامية بالداخلة (ظهير صحراوي).

- استكمال قرى بين بلاط و اسمنت وخدماتها.

- استكمال إنشاء 50 بيت بدوى بقرية الخرطوم في قسم شرطه الخارجة.

3- مشروعات الزراعة والاستصلاح الزراعي :

- تحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل المنزرعة بالأراضي الجديدة وتطوير وإكثار ونشر سلالات نحل مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي تطوير منظومة الإرشاد الزراعي. .

- تغطية ترع ومصارف لحماية البيئة.

- زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، وتنمية وزيادة الثروة الحيوانية.

- حفر وتجهيز وإنشاء مأوي وأعمال تبطين للمجاري المائية وأعمال توريدات