انت الان تتابع خبر بعملية للجيش "الإسرائيلي".. مقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان، ان "ثلاثة مواطنين قتلوا، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها".

واقتحم جيش الاحتلال عدة مناطق في جنين؛ قبل أن تندلع مواجهات، لا سيما في منطقة الدوار الرئيسي.



من جهتها، قال صحيفة "يديعوت احرنوت" البرية: إنه وبمشاركة قوات من النخبة والوحدات السرية "المستعربين"، جيش الاحتلال نفذ عملية في مخيم جنين واعتقل 3 مطلوبين وقتل 3 آخرين خلال اشتباكات مسلحة.