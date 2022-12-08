شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعفاء الحجرف من أمانة مجلس التعاون.. والكويت تحتفظ بالمنصب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد قرابة 3 أعوام من تعيينه أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي، كشفت تقارير كويتية، عن إعفاء نايف الحجرف من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر لها قولها، إن دولة الكويت تعمل حاليًا على اختيار شخصية لشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بعد إعفاء نايف الحجرف من منصبه.

وأكدت مصادر الصحيفة الكويتية، أن الكويت ستحتفظ بمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الذي شغله الحجرف كسادس أمين عام للمجلس وثاني كويتي منذ تأسيس المجلس عام 1981.

وكان مجلس التعاون الخليجي وافق في دورته الـ40 التي عقدت في الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2019 على تعيين الحجرف لهذا المنصب تلبية لترشيح بلاده له ليكون سادس أمين عام لمجلس التعاون الخليجي، وثاني كويتي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981.

- بدءًا من 1 فبراير 2020 حتى تقارير إعفائه اليوم.. شغل منصب أمين عام مجلس التعاون

- ديسمبر 2017 وحتى نوفمبر 2019.. شغل منصب وزير المالية الكويتي

- سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2017.. شغل منصب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي.

- فبراير 2012 وحتى يناير 2014.. تولى مسؤولية وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت.

- مايو وحتى ديسمبر 2012.. تولى منصب وزير المالية الكويتي بالوكالة.

- عضو مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الأول (المجلس التأسيسي ) بين سبتمبر 2010 - 2012.

- عضو مجلس إدارة هيئة الشباب والرياضة 2010.

- نائبا لرئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا للخدمات الأكاديمية 2008– 2010.

- بين 2007 و2008.. أصبح مستشارًا ماليًا في المشروعات المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط الكويتية.

- عضو مجلس إدارة شركة البحرين الأولى للتطوير العقاري 2006.

- عضو مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار 2004.

- أستاذ مساعد عضو هيئة التدريس – قسم المحاسبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 2003 م– 2010.

- حصل الحجرف على البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت 1994.

- حصل على الماجستير في المحاسبة من الولايات المتحدة عام 1997.

- حصل على الدكتوراه في المحاسبة من المملكة المتحدة 2002.