شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات مستمرة.. عائدات كبرى لمصر من الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الـ8 سنوات الماضية، حققت الدولة المصرية إنجازات ونجاحات عديدة فى الكثير من القطاعات المختلفة، حيث شهدت الفترة الماضية طفرات كبيرة فى النجاحات الاقتصادية فى الصادرات المصرية، وتعتمد عدد كبير من الأسواق على المنتجات المصرية لتحل بديلًا للدول فى ظل الأزمات العالمية التى بدأت مع وباء كورونا، وتقوم الحكومة المصرية بخطوات تحفيز للتصدير وأبرزها برنامج رد الأعباء التصديرية.

تقرير لمؤسسة ماعت، أكد أن مصر أصحبت خلال السنوات القليلة الماضية متفوقة فى تصدير العديد من السلع الهامة بعد النجاح الكبير الذى تحقق من الاكتفاء الذاتى فى العديد من السلع الغذائية والتجارية وهو ما يؤكد نجاح الدولة المصرية اقتصاديا وفى كافة المجالات الأخرى.