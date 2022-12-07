شكرا لقرائتكم خبر الأردن ومصر والعراق: نواصل جهودنا لحل الأزمات الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق، أيمن الصفدي وسامح شكري وفؤاد حسين، استمرار العمل والتنسيق والتشاور في جهودهم لحل الأزمات الإقليمية وخدمة القضايا والمصالح العربية، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة.

واستعرض وزراء خارجية البلدان الثلاثة خلال اجتماعهم في عمان أمس، مجالات التعاون المختلفة وأكدوا ضرورة العمل على تفعيلها وإنجاز ما تم الاتفاق عليه سابقا.

وأكد الصفدي وشكري وقوف مصر والأردن الكامل إلى جانب العراق ودعم أمنه واستقراره وسيادته ركيزة لأمن واستقرار المنطقة، وقدما التهاني للعراق الشقيق بنجاح العملية السياسية.

وبحث الوزراء عدة قضايا عربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واتفقوا على أن يتبع اللقاء اجتماعات قادمة تحضيرا للقمة الرابعة التي ستستضيفها مصر في إطار آلية التعاون الثلاثي العام القادم.

كما اتفق الوزراء على إدامة التواصل المؤسسي لمتابعة تنفيذ المشاريع المقدمة وتنسيق الخطوات المستقبلية لإعطائها زخما أكبر، في ضوء التحديات الاقتصادية التي جعلت من التعاون ضرورة ملحة.

وكان المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، دعا أمس إلى تضافر الجهود في الترويج لثقافة التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية.