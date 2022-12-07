شكرا لقرائتكم خبر نجاة مسؤول أممي من انفجار لغم حوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم تقتصر كارثة ألغام ميليشيات الحوثي على السكان المدنيين والأطفال والحيوانات في الطرقات والجبال والسواحل اليمنية، وأكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، تعرض موكبها لانفجار لغم أرضي أثناء مروره بمنطقة الحالي في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.

وقالت البعثة في بيان لها، «إن قافلة مؤلفة من مجموعة سيارات تابعة لأونمها تعرضت خلال زيارة أجرتها البعثة إلى منطقة الحالي إلى انفجار حسبما تم تقييمه على أنه لغم أرضي، مما أدى إلى إتلاف إحدى المركبات”.

وأوضحت أن الحادثة لم تسفر عن إصابات في الموكب، مشيرة إلى أن الحادثة تذكيرا بالمخاطر التي يواجهها أهالي الحديدة يوميا بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب.

وجددت البعثة الأممية، الدعوة إلى الأطراف اليمنية باتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتطهير المناطق الملوثة وتقليل الأثر المدمر للألغام الأرضية و المتفجرات من مخلفات الحرب على السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، الذين ما زالوا متأثرين بشكل غير متناسب.

من جهته، أكد العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، أن أي معركة تحيد عن تحرير العاصمة المختطفة صنعاء تظل معركة عبثية، وقال خلال لقائه عددا من الصحفيين والناشطين الذين قدموا إلى المخا للمشاركة في إحياء الذكرى الخامسة لثورة الثاني من ديسمبر، أن المعركة الوطنية المقدسة التي يخوضها الشعب اليمني لاستعادة دولته ودفن خرافة الولاية لا تقتصر على الجانب العسكري، مؤكدا أن سلاح الكلمة القوية والشجاعة الموجهة إلى عمق فكر الحوثي لا تقل أهمية عن سلاح الدبابة والمدفعية.

ونوه بما تحقق في مسار تصحيح المسار بداية بمشاورات الرياض وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، مشيرا إلى أنه كان على المجلس أن يتخذ خطوة عملية إلا أن هناك تحديات كبيرة أمامه.

واعتبر الهجمات والتهديدات الحوثية للمنشآت النفطية حربا في ظل هدنة غير معلنة، ولفت إلى مخطط مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا لتجريف الهوية اليمنية تحت مسمى الهوية الإيمانية، وقال «إنها تريد أن تربط تاريخ اليمن بحضور الرسي»، مشيرا إلى أن مخططاتها القذرة تكشفت وبانت جلية، وبات علينا شحذ الهمم في مواجهتها ونسفها.

إلى ذلك أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، تجميد وحظر حسابات بنكية لشركات وأفراد وكيانات تمول ميليشيات الحوثي، من بينها شركات نفطية واستيراد وشركات صرافة، وإدراجها في القائمة السوداء.

ويأتي هذا الإعلان ضمن إجراءات الحكومة اليمنية، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الذي أصدره الشهر الماضي، وقضى بتصنيف ميليشيات الحوثي «جماعة إرهابية».

وحسب التعميم الموجه لشركات ومنشآت الصرافة، فقد أقر البنك المركزي اليمني تجميد حسابات وحظر 12 شركة، بناء على قرار النيابة بإدراج كيانات في قائمة الإرهاب لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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