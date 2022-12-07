شكرا لقرائتكم خبر رئيس الصومال: وجهنا ضربة قاسية لحركة الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن الجيش والقوات المحلية وجها ضربة قاسية لحركة الشباب، بعد السيطرة على آخر وأهم معاقلها في ولاية هيرشبيلي.

واتهم في خطاب تليفزيوني توجه به إلى الشعب، عناصر الحركة بالقيام بتدمير آبار المياه في المنطقة، وخطف من يعيشون فيها لاستخدامهم دروعا بشرية.

وهدد بإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد مسلحي حركة الشباب، في ولايتي جوبالاند، وجنوب غرب الصومال. ويخوض الجيش الصومالي ـ بدعم من السكان المحليين والقوات الأفريقية ـ حربا مع عناصر حركة الشباب التي تأسست في 2004 في مناطق وسط وجنوب البلاد.