الجزائر توقف مئات المهربين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائري خلال أسبوع 380 شخصا، بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، في عمليات مختلفة بمدن الجزائر.
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أمس، أن وحداتها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت وتندوف أوقفت 167 مهربا، وصودر منهم 21 مركبة و155 مولدا كهربائيا، إضافة إلى تجهيزات أخرى.وأضافت أن وحدات من حرس الحدود البحري أوقفت 213 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 71 مهاجرا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.
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