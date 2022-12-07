روسيا: سنرد على أي توسع للناتو

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وقال «كل عمل له رد فعل، وبناء على ذلك، لم يعد من الممكن النظر إلى التدهور الحاد في الحالة الأمنية التي حدثت في السنوات الأخيرة دون اتخاذ تدابير محددة من جانبنا»، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.وأضاف «إن المزيد من التوسع سيقابل برد تعويضي مناسب من روسيا».
وتابع «هل تحتاج الدول التي تسعى جاهدة للانضمام إلى الناتو إلى الانضمام إليه حقا؟، الأمر متروك لهم في نهاية المطاف، لكننا سنستخلص استنتاجات لأنفسنا، كما فعلنا حتى الآن».
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