القبض على 30 شخصا في اشتباكات باليونان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقي القبض على أكثر من 30 شخصا في اليونان خلال أعمال شغب أعقبت مظاهرات بدأت سلمية احتجاجا على عنف الشرطة.

وأفادت الشرطة أمس بأنه كانت هناك أعمال شغب في العاصمة أثينا وفي سالونيكا، وتم إلقاء عبوات حارقة وحجارة خلال الاشتباكات بين المتطرفين اليساريين والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع.

كما تحدثت صحيفة تو بروتو ثيما عن إصابة أكثر من عشرة من رجال الشرطة في الاشتباكات. ولم تكن هناك معلومات عن الإصابات في جانب المتظاهرين. وتم تنظيم التجمعات والمسيرات في ذكرى مقتل فتى كان يبلغ 15 عاما وسقط برصاص شرطي في 2008.