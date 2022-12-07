شكرا لقرائتكم خبر القبض على 30 شخصا في اشتباكات باليونان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفادت الشرطة أمس بأنه كانت هناك أعمال شغب في العاصمة أثينا وفي سالونيكا، وتم إلقاء عبوات حارقة وحجارة خلال الاشتباكات بين المتطرفين اليساريين والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع.كما تحدثت صحيفة تو بروتو ثيما عن إصابة أكثر من عشرة من رجال الشرطة في الاشتباكات. ولم تكن هناك معلومات عن الإصابات في جانب المتظاهرين. وتم تنظيم التجمعات والمسيرات في ذكرى مقتل فتى كان يبلغ 15 عاما وسقط برصاص شرطي في 2008.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 30 شخصا في اشتباكات باليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.