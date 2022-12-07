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قرار أممي يدعم الدول التي تواجه كوارث

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- بواسطة أيمن الوشواش - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته باكستان نيابة عن مجموعة الـ»77 والصين»، بشأن تعزيز نظام الإغاثة الإنساني للأمم المتحدة، الذي يعاني ضغوطا شديدة في السعي إلى مساعدة الأشخاص المتضررين من تزايد الكوارث الطبيعية والأزمات الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية، أن السفير عامر خان، نائب المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، شدد في تقديمه لمشروع القانون، على أهمية مساعدة البلدان والأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية.

ويؤكد مشروع القانون أهمية سرعة اتخاذ إجراء، لتقليل تأثير الكوارث الطبيعية، ويقر بالاحتياجات المالية الخاصة للبلدان التي تواجه مخاطر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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