قرار أممي يدعم الدول التي تواجه كوارث

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وذكرت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية، أن السفير عامر خان، نائب المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، شدد في تقديمه لمشروع القانون، على أهمية مساعدة البلدان والأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية.ويؤكد مشروع القانون أهمية سرعة اتخاذ إجراء، لتقليل تأثير الكوارث الطبيعية، ويقر بالاحتياجات المالية الخاصة للبلدان التي تواجه مخاطر.
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