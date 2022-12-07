قرار أممي يدعم الدول التي تواجه كوارث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته باكستان نيابة عن مجموعة الـ»77 والصين»، بشأن تعزيز نظام الإغاثة الإنساني للأمم المتحدة، الذي يعاني ضغوطا شديدة في السعي إلى مساعدة الأشخاص المتضررين من تزايد الكوارث الطبيعية والأزمات الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية، أن السفير عامر خان، نائب المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، شدد في تقديمه لمشروع القانون، على أهمية مساعدة البلدان والأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية.

ويؤكد مشروع القانون أهمية سرعة اتخاذ إجراء، لتقليل تأثير الكوارث الطبيعية، ويقر بالاحتياجات المالية الخاصة للبلدان التي تواجه مخاطر.