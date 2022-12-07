محاولة الإطاحة بالحكومة .. أحمد موسى : ألمانيا أعلنت تنفيذ عملية كبرى

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» لمذاع عبر قناة «صدى البلد»، من العاصمة السعودية الرياض، تفاصيل عملية الاعتقالات الكبرى التي قامت بها ألمانيا، اليوم الأربعاء؛ بزعم مواجهة انقلاب اليمين المتطرف على الحكومة الألمانية.

وقال أحمد موسى، أن ألمانيا أعلنت تنفيذ عملية كبرى (اعتقالات لليمين المتطرف)؛ من أجل مكافحة الإرهاب بزعم محاولة الإطاحة بالحكومة الألمانية.

وأشار الإعلامي أحمد موسى ، إلى أن اليمين المتطرف كان يُخطط لاقتحام البوندستاج (البرلمان الألماني)، مؤكدًا وجود اختراقات لليمين المتطرف في البرلمان الألماني، والحكومة، بحسب تصريحات إعلامية ألمانية.