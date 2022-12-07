بوتين: ما فعلته القوات الأوكرانية هو إبادة جماعية

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع أعضاء المجلس الروسي لحقوق الإنسان أن الحصار المائي الذي تفرضه القوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا مؤخرا، إبادة جماعية.

وقال بوتين تعليقا على مشاكل المياه في دونيتسك: "قطع القوات الأوكرانية المياه عن مدينة دونيتسك التي يعيش فيها مليون شخص إبادة جماعية.. وعموما هذه الخطوة استمرار للإبادة الجماعية" التي تمارسها كييف ضد إقليم دونباس الذي عاد إلى روسيا.

وتتفاقم أزمة المياه في جمهورية دونيتسك جراء استهداف القوات الأوكرانية المستمر للبنية التحتية، ما أدى إلى انقطاع كلي للمياه عن الجمهورية.

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء المجلس الروسي لحقوق الإنسان: "بين 300 ألف مقاتل من رجالنا الذين تم تعبئتهم ويدافعون عن الوطن، أرسنا 150 ألفا منهم إلى منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، أي ما يعادل نصف من تمت تعبئتهم".

وأضاف: "77 ألفا من 150 ألفا يقاتلون على الخطوط الأمامية، والباقون على الخط الثاني والثالث يؤدون وظائف دفاعية، أو يخضعون لتدريب إضافي في منطقة العملية العسكرية".