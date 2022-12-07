شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب فى انعقاد دائم لاستكمال حوار نشر ثقافة حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، أنها فى حالة انعقاد دائم لاستكمال جلسات الحوار التى تنظمها حول مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك من خلال لقاء جامعات مصر العامة والخاصة لتفعيل وحدات حقوق الإنسان عمليًا والتأكيد على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الطالبات والطلبة.

كانت اللجنة البرلمانية قد استهلت أمس الثلاثاء أولى جلسات، وذلك بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، وأكدت على أهمية تطبيق رؤية وأهداف ومراحل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كونها الإطار المنظم للعمل الحقوقى فى مختلف المجالات الحياتية.

وأكد النائب طارق رضوان على أهمية ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، من خلال خلق لغة حوار إيجابي بين الطالب والأستاذ ورؤساء الجامعات، لافتاً إلى التطلع لأجيال قادرة علي تحقيق فارق إيجابي لصالح بلادهم.

وأضاف رضوان، أن الجامعات المصرية قدمت الكثير، ولكن يجب ترسيخ مفهوم حقوق الانسان استنادًا علي المحاور الأربع المنظمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، هذا بجانب البحث العلمي والعمل الأكاديمي، والاهتمام بالتدريب والتثقيف ورفع قدرات الطلاب لتنمية الدراية والوعي الكافي حول القضايا الهامة التي تمس حقوق الإنسان.

ومن ناحية أخرى، التاكيد على الجامعات تطبيق أكواد الإتاحة داخل الجامعات وخلق مناخ صديق لجميع الطلاب وبصفة خاصة الطلاب ذوي الإعاقة.

وأوضح رؤساء الجامعات من جانبهم على انه يوجد مقرر "حقوق الانسان" يدرس منذ عام 2014 ثم أصبح مقرر "القضايا الاجتماعية" . ويعد المقرر من متطلبات التخرج المنصوص عليه من المجلس الأعلى للجامعات ومن ضمن هذه القضايا حقوق الانسان، مكافحة الفساد،محو الامية، العنف ضد المرأة، والتحرش. وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة هناك التزام من كافة الجامعات بتوفير أكواد الاتاحة، فلدينارمبات مجهزة وأجهزة تعويضية وكافة سبل التيسير لهم.