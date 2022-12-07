شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم فعاليات مكثفة في 22 محافظة.. أبرزها قوافل طبية ودورات تدريبية وتوزيع هدايا للأطفال الأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة قنا

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، والتي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراكز في المراحل التعليمية "الإبتدائية والإعدادية والثانوية"، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز اليوم كالأتي:-

1- في مركز قوص، أسفرت عن فوز مدرسة مصنع السكر الإعدادية.

2- في مركز فرشوط، أسفرت عن فوز مدرسة العسيرات الإبتدائية

3- في مركز نقادة، أسفرت عن فوز مدرسة الشيخ عبد عبد المقصود، في منافسات المرحلة الإعدادية.

4- في مركز الوقف، أسفرت عن فوز مدراس، طوخ الإبتدائية، وأبو بكر الصديق الإبتدائية، والشيخ الشعراوي الإبتدائية، وإسماعيل رسلان، والسادات.

5- في مركز أبو تشت، أسفرت عن فوز مدرسة الشيخ أبو الفتوح الإبتدائية.

وفي محافظة جنوب سيناء

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، منافسات مسابقة "أوائل الطلبة"، وشهدت ثاني أيام المسابقة إنطلاقة قوية، بين طلاب وطالبات مدراس المراكز، وأسفرت نتائج مسابقة اليوم الأول فى مراكز ومدن المحافظة كالأتي:_

1- في مدينة أبو زنيمة، شهدت منافسات المرحلة الإبتدائية، وأسفرت عن فوز مدرسة وادي تال الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية، انتهت بفوز مدرسة غرندل الجديدة.

2- في مدينة أبو رديس، شهدت منافسات المرحلة الإعدادية، وأسفرت عن فوز مدرسة أبو رديس الإعدادية.

وفي محافظة القليوبيةنظمت أمانة مركز ومدينة كفر شكر، إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين أصحاب الهمم، وفي ختام الحفل، تم توزيع الهدايا العينية وشهادات التقدير عليهم.

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة الصحة والسكان بمركز بلاط، قافلة صحية بوحدة عزب، في 5 تخصصات طبية مختلفة لأبناء قرية عين عيش، وجرى تقديم الخدمة الطبية لأهالي القرية والفئات الأولى بالرعاية، بإجمالي 97 مواطنا في تخصصات "الباطنة– نساء وتنظيم الأسرة– أسنان– وأنف وأذن"، ووقعت الكشف الطبي وصرفت الدواء بالمجان للمنتفعين من أبناء القرية والقرى المجاورة لها.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، حفل ختام البرنامج التدريبي المجاني عن الإسعافات الأولية لأهالي قرية الراشدة، بدار مناسبات النزلة، وسلم للمشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للمتدربين.

كما شهدت مسابقة "أوائل الطلبة"، في المحافظة، منافسة 1798 طالب وطالبة، داخل 254 مدرسة بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي، وأسفرت نتائج اليوم الرابع من المسابقة في محافظة الوادي الجديد عن الآتي:

1- في مركز الداخلة، تنافست 6 مدراس في المرحلة الإعدادية، وأسفرت عن فوز مدرسة الهنداو الإعدادية.

وفي محافظة المنوفية

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، ماراثون مسابقة "أوائل الطلبة"، لليوم الثالث علي التوالي، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز شبين الكوم، أسفرت عن فوز مدراس السادات الإعدادية بالبتانون، وكفر البتانون الإعدادية بكفر البتانون، والسادات الإعدادية بشبراباص.

2- في مركز منوف، أسفرت عن فوز مدراس الشهيد جلال للتعليم الأساسي الإبتدائية بالحامول، ومختار أبوعيش الإبتدائية بالكوم الأحمر، والشهيد حسن فتحي عمارة الإبتدائية العامرة، وجزى بنات الإبتدائية، وجزي الجديدة الإبتدائية، والشهيد سالم البنا بكفر بالمشط الإبتدائية، وسدود الإبتدائية المشتركة، وكفر السنابسة الحديثة الإبتدائية، والشهيد محمود فارس الإبتدائية دمليج، والشهيد تامر الشافعي الإبتدائية ببهواش؛ والشهيد بحبح الابتدائية بمنشأة سلطان؛ وتتا الجديدة، والشهيد هاني القزاز الإبتدائية سنجرج، والشهيد الحلفاوي رقم 2تتا؛ ومنوف تعليم أساسي الابتدائية، وهابي سكول الخاصة الإبتدائية، والأسقفية الإبتدائية الخاصة، وعمر بن الخطاب الإبتدائية بمنوف، وفيشا الابتدائية بنين، وكفر فيشا المشتركة الإبتدائية، والوفاء الإبتدائية بكمشوش، وعمر بن الخطاب الإبتدائية بعزبة زعزع.

3- في مركز قويسنا، أسفرت عن فوز مدرسة الشهيد حسين حسني بكفور الرمل بالمركز الأول في منافسات المرحلة الابتدائية، وفاز في المرحلة الإعدادية، مدرسة الشهيد حسين حسني بكفور الرمل بالمركز الأول.

وفي محافظة مطروح

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، فى يومها الثالث بمراكز وإدارات المحافظة، حيث شاركت اليوم مراكز "مطروح، الحمام، العلمين، الضبعة، سيوة، السلوم، براني".

وفي محافظة كفر الشيخ

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، مسابقة "أوائل الطلبة"، بجميع مراكز المحافظة للأسبوع الثانى وتبين أثناء طرح الأسئلة، إرتفاع المستوى الثقافى والمعلوماتي، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في شرق كفرالشيخ، فازت مدرسة كفر المرابعين الإبتدائية ومجمع أريمون الإعدادية.

2- فى إدارة غرب كفرالشيخ، فازت مدرسة أحمد عرابي الإبتدائية.

3- فى إدارة سيدى سالم، فازت مدرسة السخاوي فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

4- فى إدارة الحامول، فازت مدرسة العشرية الصغرى الابتدائية ومدرسة الكفر الشرقى الإعدادية.

5- فى إدارة فوة، فازت مدرسة فوة الإعدادية بنات.

6- فى إدارة الرياض، فازت مدرسة المجد ٥٥ الابتدائية ومدرسة طلمبات ٧ الإعدادية.

7- فى إدارة سيدي غازي، فازت مدرسة أبو منيسي الإبتدائية.

8- فى ادارة بيلا، فازت مدرسة العالمية الابتدائية والإعدادية.

9- فى إدارة قلين، فازت مدرسة عثمان ابن عفان الإبتدائية ومدرسة ياسر فريج الإعدادية.

10- فى ادارة دسوق، فازت مدرسة رمسيس الإبتدائية ومحمد أبوداود الإعدادية.

11- وفى ادارة بلطيم، فازت مدرسة المساكين الابتدائية والدعاء الإعدادية.

12- فى إدارة برج البرلس، فازت مدرسة الحنفي الإبتدائية

13- فى ادارة مطوبس، فازت مدرسة السكرى على مستوى المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وفي محافظة الإسماعيلية

أقامت أمانة مركز صوير، معرضا لبيع السلع الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية وكافة احتياجاتها بأسعار مخفضة، للمواطنين، ضمن سلسلة معارض شباب الخريجين، وشمل المعرض كافة إحتياجات البيت المصرى من مفروشات وملابس وأدوات منزلية، وشهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين.

وفي محافظة الشرقية

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في "مركز أبوكبير"، فازت فيها مدرسة الدهتمون الإعدادية، وفي المرحلة الإبتدائية، فازت فيها مدراس أحمد عرابى 2، والنموذجية " ب "بالمرحلة الإبتدائية.

2- في مركز الحسينية، أسفرت عن فوز مدرسة شهداء بحر البقر للتعليم الأساسي بالمركز الأول.

3- في مركز بلبيس، فازت بالمركز الأول مدرسة محمد حفني الإبتدائية.

4- في مدينة القرين، انتهت المسابقة بفوز مدرسة أم القرين الإبتدائية.

5- في "مركز ديرب نجم"، إنطلقت فعاليات اليوم الثالث لمسابقة أوائل الطلبة بمشاركة 11 مدرسة من التعليم الاعدادي بقطاع مدارس صفط زريق تم تقسيمهم علي 3 قاعات خلال الإختبار علي أن يتم التصحيح وإعلان النتائج النهائية عقب إنتهاء إمتحانات المجالس القروية.

وفي محافظة الجيزة

تواصل أمانات أقسام، إمبابة والعجوزة والصف والهرم والعياذ، فاعليات الموسم الثاني للمسابقة منافسات قوية، بين المدارس المشاركة بالمسابقة بالمراحل التعليمية المختلفة (الإبتدائية - الإعدادية - الثانوية) وذلك بإشراف مشترك لأمانات الحزب والإدارات التعليمية بالمراكز والأقسام.

كما نظمت أمانة قسم إمبابة، ندوة توعوية موسعة، حول الفاتورة الإلكترونية وأهمية التسجيل الإلكتروني وكيفية التعامل مع الشركات والمهن الحرة وتوضيح كافة سبل التعامل لإصدار الفاتورة الإلكترونية لجميع التجار وأصحاب المحلات بمختلف أنشطتهم، والرد علي الاستفسارات والتساؤلات حول كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

كما نظمت أمانة قسم الطالبية، ندوة تثقيفية حول حقوق المرأة بعنوان "حقوق المرأة شرعًا وقانونًا"، وشهدت الندوة التي نفذتها أمانة المرأة بالتعاون مع أمانة الشئون القانونية الرد على كل الأسئلة الخاصة بالحضور والتى كانت حول كيفية اختيار شريك الحياة وكيفية التعامل مع الزوج.

وفي محافظة الغربية

كرمت أمانة مركز زفتي، عدد من الطلاب والطالبات المشاركين في مسابقة "أوائل الطلبة"، في الوحدة الحزبية للحي البحري، وتم تسليم دروع للطلبة المشاركين والمشرفين والإداريين للمسابقة.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، منافسة 10442 طالب وطالبة، داخل 1468 مدرسة بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي، وأسفرت نتائج اليوم من المسابقة في المراكز كالأتي:-

1 - في قسم ثان طنطا، انتهت بفوز مدرسة الجلاء الثانوية بنين.

2- في مدينة زفتي، انتهت بفوز مدرسة سيف الإسلام قشطي الإعدادية.

3 - في مركز طنطا، انتهت بفوز مدرسة فصول داكودة.

4- في مركز كفر الزيات، انتهت بفوز مدرسة كفر الشوربجي الإعدادية بنات.

5 - في مركز سمنود، انتهت بفوز في مدراس السيدة عائشة بميت بدر حلاوة، والسادات الإبتدائية بكفر حسان، وخالد بن الوليد بالناصرية، وشباب ميت عساس.

6 - في مركز السنطه، انتهت بفوز مدرسة الرجبية الإبتدائية.

7- في مركز زفتي، انتهت بفوز مدراس الشهيد خالد حامد الشيخ، وعبدالسلام خيال، وبيومي السيد رجب علي مجلس قروي الغريب، والشهيد عمر قطرب علي مجلس قروي سندبسط.

8 - في مركز قطور، انتهت بفوز مدرسة الفردوس.

9- في مركز المحلة، انتهت بفوز مدراس أحمد صبحي حرحش من الوحدة المحلية لقرية شبرابابل، والشهيد احمد المسلمي من الوحدة المحلية لقرية الهياتمو، وعبدالمجيد خفاجي من الوحدة المحلية بالمعتمدية، وعبدالمجيد الشهاوي من الوحدة المحلية بنمرة البصل.

10 - في مركز بسيون، انتهت بفوز مدرسة سامح الشهاوي، وفي المرحلة الإبتدائية، فوز مدرسة خليفة عيسي.

11 - في مركز المحلة، انتهت بفوز مدراس البنوان، والخزان ت ا، وكامل أبو الخير.

وفي محافظة السويس

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، عقد اللقاءات الجماهيرية، مع أهالى منطقة السلام 1 لبحث عدد من طلبات الأهالى للعمل على حلها، بمشاركة أعضاء هيئة مكتب الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، حيث تم خلال الفترة الماضية عقد لقاءات بمناطق كبريت وجنيفة، وشارعي سوهاج والأنصارى، وتهدف تلك اللقاءات إلى الإستماع إلى الشكاوى عن قرب.

وفي محافظة الفيوم

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في يومها الرابع، ببعض مراكز وإدارات المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز الفيوم، انتهت بفوز مدراس سيلا الإعدادية، والجزائر الإعدادية.

2_ في مركز إبشواى، انتهت بفوز مدرسة سنرو الإعدادية.

3_ في مركز طامية، انتهت بفوز مدرسة الست فضيلة للمرحلة الإبتدائية، وعلي المرحلة الإعدادية، فازت مدرسة الست فضيله تعليم أساسي.

4_ في مركز يوسف الصديق، فازت مدرسة الخواجات للمرحلة الإبتدائية والمرحلة الإعدادية فوز مدرسة قصر الجبالي.

وفي محافظة دمياط

نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، زيارة لمؤسسة البنات بدمياط، وإلتقت سيدات الحزب بالأطفال الأيتام النزلاء بالدار وتم تقديم العديد من الهدايا لمؤسسة البنات لدعمهم معنويا وتقديم بعض الهدايا لاطفال المؤسسه بدمياط.

وفي محافظة الدقهلية

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، منافسة بين 930 طالب وطالبة، بين 117 مدرسة بالمراحل التعليمية الثلاثة "الإبتدائى والإعدادي والثانوي"، وأسفرت نتائج اليوم الثاني من المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز أجا، فاز طلاب مدرسة ميت ابوالحارث الإبتدائية ومصطفي علام الإعدادية وصهرجت الثانوية.

2- في مركز المنصورة، فازت مدرسة الخيارية الإعدادية مدرسة بداوى الإعدادية بنات.

3- في مركز المطرية، فازت مدرسة السلام الإبتدائية.

4- في شرق المنصورة، فازت مدرسة شهداء بدواى الثانوية.

5- في مركز منية النصر، فازت مدرسة محمود حسانين الإبتدائية بالدراكسه.

6- في مركز السنبلاوين، فازت مدرسة حسين عثمان الثانوية، ومدرسة المقاطعة الإعدادية.

7- في مركز نبروة، فازت مدرسة الدروتين الإبتدائية، ومدرسة الشهيد محمد ياسر البكراوى الإعدادية.

8- في مركز بلقاس، فازت مدرسة جباره الثانوية بالمركز الأول .

9- في مركز دكرنس، فازت مدرسة المرسي سيف الدين، ومدرسة منشيه عبد الرحمن الإعدادية بنات.

10- في مركز ميت سلسيل، فازت مدرسة الربعمائة الإعدادية.

وفي محافظة بني سويف،

شهدت مسابقة "أوائل الطلبة" في يومها الخامس، بالمحافظة، منافسة بالمراحل التعليمية الثلاثة "الإبتدائي والإعدادي والثانوي"، في مراكز الواسطى واهناسيا وسمسطا ومركز بني سويف وناصر وببا والفشن، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1 - فوز مدرسة الدكتور جابر جاد الثانوية قطاع بندر ناصر للمرحلة الثانوية بإدارة ناصر التعليمية.

2 - فوز مدرسة صفط الغربية الإعدادية المشتركة قطاع ميدوم للمرحلة الإعدادية بإدارة الواسطى التعليمية.

3- فوز مدرسة هليه الإعدادية بنات للمرحلة الإعدادية قطاع هليه بإدارة ببا التعليمية.

4 - فوز مدرسة جمال علام الابتدائية بنات للمرحلة الابتدائية قطاع هليه بإدارة ببا التعليمية.

5 - فوز مدرسة الكوم الاحمر الإعدادية بنات بطاع الوحدة شريف باشا للمرحلة الإعدادية بإدارة بني سويف التعليمية

6 - فوز مدرسة الشهيد رجب عاطف الإبتدائية بقرية منهرو قطاع العووانة للمرحلة الابتدائية بإدارة إهناسيا التعليمية.

7 - فوز مدرسة منشأة الأمراء الإعدادية بنين للمرحلة الإعدادية بإدارة اهناسيا التعليمية.

8 - فوز مدرسة سدمنت الجديدة الابتدائية قطاع العووانة للمرحلة الابتدائية بإدارة اهناسيا التعليمية.

9- مدرسة صفط راشين الإعدادية بنات قطاع صفط راشين للمرحلة الإعدادية بإدارة ببا التعليمية.

10- مدرسة الدكتور سعيد صياح الابتدائية بالمرحلة الابتدائية بقطاع صفط بإدارة ببا التعليمية.

11- فوز مدرسة مؤمن عياد بقطاع اهناسيا الخضراء المرحلة الإعدادية إدارة بني سويف التعليمية.

12 - فوز مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية قطاع 1 دشطوط للمرحلة الابتدائية إدارة سمسطا التعليمية.

13 - فوز مدرسة دشطوط الابتدائية المشتركة قطاع 2 دشطوط للمرحلة الابتدائية إدارة سمسطا التعليمية.

14- فوز مدرسة هاني بشير الابتدائية للمرحلة الابتدائية بقطاع ابسوج بإدارة الفشن التعليمية.

مدارس مجلس قروي ابسوج.

وفي محافظة القاهرة

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في جميع الأقسام على مستوى القاهرة، بحضور الطلاب المتفوقين من جميع المدارس بالقاهرة، بالتعاون بين حزب مستقبل وطن، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما نظمت أمانة قسم قصر النيل، فاعلية لبدء مشروع ناجح وكيفية تمويله للشباب.

وفي محافظة البحيرة

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في اليوم الثالث على التوالي، في مركز الرحمانية، وأسفرت نتائج المسابقة في المركز، بفوز مدرستى المجد الإعدادية بالمركز الأول، وابن النفيس بالمركز الثاني.

وفي محافظة أسيوط

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، بين مختلف مدارس المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز ساحل سليم، انتهت بفوز مدرسة ساحل سليم الإعدادية بنين.

2- فى مركز أسيوط، انتهت بفوز مدراس شطب الإعدادية المشتركة، والإعدادية المشتركة، والنمايسة، وأولاد إبراهيم.

3- في مركز صدفا، انتهت بفوز مدارس، مجريس الإبتدائية المشتركة، وبنى فيز الإبتدائية المشتركة، ونزلة الابلق الإبتدائية.

4- في مركز الغنايم، انتهت بفوز مدراس عمر بن الخطاب الإعدادية المشتركة، والعامري الإبتدائية المشتركة، وعزبة فراج الدويك الإبتدائية المشتركة.

5- في مركز القوصية، انتهت بفوز مدرسة إعدادية وهي أبوسيف الإعدادية، وبني يحي قبلي، ومدرسة محمد توفيق، وبلوط الإعدادية، وأبو بكرالصديق الاعدادية بنات، ومهران خلاف الإعدادية بنات، والقوصية الإعدادية بنين، والقوصية الإعدادية، والحديثة بنين، والشهيد بيتر صبرى، ومير بنين، وبني صالح.

6- في مركز الفتح، انتهت بفوز مدارس، القوطا الإبتدائية المشتركة، والفيما الإبتدائية المشتركة، وجاد الواحي الإبتدائية.

7- في مركز أبنوب، انتهت بفوز مدارس، الثورة الإبتدائية، وطه حسين الإبتدائية، وبنى رزاح بنين الابتدائية، وتحرير بنى رزاح الإبتدائية.

8- في مركز منفلوط، وانتهت بفوز مدرسة أبو بكر الصديق الإبتدائية.

9- في مركز أبو تيج، انتهت بفوز مدارس، البلايز الحديثة، والزرابي المشتركة، والانجلية بالزرابي، والنصر بالزرابي، ومجمعة الزرابي، وابو خرص، وأبو الحارث.

وفي محافظة أسوان

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مركز دراو، منافسات قوية، تسابقت فيها 6 مدراس، بمشاركة 60 طالب وطالبة، وأسفرت نتيجة المسابقة عن فوز مدرسة الشيخ عامر الإبتدائية الجديدة.

وفي محافظة الإسكندرية

شاركت أمانة قسم ثان المنتزة، في حملة نظافة لمنطقتي العصافرة وأبوقير، على مدار يومين.

كما نظمت أمانة الشباب بقسم المنتزة ثان، بطولة رياضية مصغرة لتنس الطاولة داخل مقر الأمانة بالمندرة، وتهدف في المقام الأول إلى إخراج طاقات الشباب من خلال الرياضة والتعارف وتكريس قيم التنافس الإيجابي والتسامح وإعلاء الروح الرياضية.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، بإدارة العامرية منافسة 56 طالب وطالبة، داخل 8 مدرارس بالمرحلة التعليمية الإعدادية، وأسفرت نتائج اليوم من المسابقة، فوز مدرسة الحسين بن على الإعدادية بنين ومدرسة ابن ماجد الإعدادية بنين، فى المجموعة الأولي، وفوز مدرسة الشهيد على جلال الإعدادية بنات، ومدرسة أم سلمى الرسمية عربي، فى المجموعة الثانية.

2 - في إدارة غرب التعليمية، انتهت بفوز مدرسة المفروزة المشتركة الإبتدائية في مسابقة المرحلة الابتدائية.

3- في إدارة برج العرب التعليمية، انتهت بفوز مدرسة مصر الحرية الابتدائية بالمركز الأول، ومدرسة محطة 5 الابتدائية بالمركز الثاني.

3- في إدارة وسط التعليمية، انتهت بفوز مدراس، زهور المستقبل بنات عن المجموعة الأولي ومدرسة توفيق الحكيم بنات عن المجموعة الثانية في مسابقة أوائل الطلاب المرحلة الإعدادية في ختام فاعليات اليوم للمسابقة.

4- في إدارة المنتزة ثانِ التعليمية، انتهت بفوز مدرسة القادسية الإعدادية المشتركة على مدرسة أجيال مصر الإعدادية المشتركة.

5- فى إدارة الجمرك التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الانفوشى الثانوية بنين في مسابقة المرحلة الثانوية.

6- فى إدارة العجمي التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الرشيد الخاصة، ومدرسة البيروني صباحي، ومدرسة بنت الشاطئ صباحي، ومدرسة حسن صبحى التجريبي. في مسابقة المرحلة الإعدادية.

وفي محافظة المنيا

شهدت مسابقة "أوائل الطلبة "في محافظة المنيا، منافسات قوية وأسفرت النتائج كالأتي:-

١- مركز ديرمواس فوز مدرسة

ديرمواس الثانوية بنين .

وفي المرحلة الابتدائية قطاع كفر خزام تنافس ١٥ مدرسة ابتدائية وفازت مدرسة منشأة خزام الابتدائية.

٢- مركز ملوي قطاع نواى منافسة بين عدد 13 مدرسة في المرحلة الابتدائية و فوز مدرسة محمد زهري الابتدائية.

وفي المرحلة الإعدادية تنافس

٨ مدارس في قطاع نواي وفازت مدرسة التابوت الإعدادية.

٣-مركز ابوقرقاص

المرحلة الابتدائية تنافس ١١ مدرسة بقطاع اتليدم و فوز مدرسة نزلة السرو الابتدائية.

المرحلة الإعدادية تنافس ٩ مدارس وفازت مدرسة نجيب برعي الإعدادية.

٤- بندر المنيا

المرحلة الابتدائية تنافست ١٣ مدرسة واسفرت النتائج عن : صعود مدارس التجريبية الابتدائية ٢، و الانجيلية الابتدائية، وكدوان تعليم أساسي، وعثمان بن عفان

وفي المرحلة الإعدادية تنافست مدرستين بحي غرب المدينة وفازت مدرسة كفر المنصورة للتعليم الأساسي.

٥-مركز المنيا

أولا: المرحلة الابتدائية

تمت المنافسات بين ٣٧ مدرسة وصعدت مدارس

نزلة عبيد ١، و زاوية سلطان ١، و المجاورة الأولى للتعليم الأساسي، و بنى أحمد بنات، و بني محمد سلطان الجديدة، و الاسماعيلية تعليم أساسى، و نزلة غطاس الخاصة، و شيمي البلاوي، و مرقص حنا، و مفتاح قريوي ...

ثانيا: المرحلة الإعدادية

تمت المنافسات بين ٨ مدارس وفازت مدارس:

البرجاية الإعدادية

دمشاو هاشم الإعدادية

ابو يعقوب الإعدادية

تله بنين الإعدادية

ثالثا : المرحلة الثانوية

جرى التنافس بين مدرستين من قطاع بنى أحمد الغربية وفازت مدرسة بنى أحمد الثانوية.

٦ - مركز سمالوط

المرحلة الابتدائية شهد قطاع بني خالد تنافس 11 مدرسة

واسفرت عن فوز مدرسة الشهيد رجب أحمد ..

المرحلة الإعدادية تنافس 7 مدارس و اسفرت النتائج عن فوز مدرسة السرارية الإعدادية.

٧-مركز مطاي

المرحلة الابتدائية

شهد قطاع بندر مطاي تنافس 19 مدرسة وصعدت مدارس : المنار الخاصة، و الشهيد محمد قرني، والشعب 1، والنصر رقم 1

ثانيا المرحلة الإعدادية

شهد قطاع أبو عزيز تنافس 14 مدرسة وانتهت بفوز مدرستي على بن أبى طالب ،و الإصلاح الزراعي.

٨-مركز بني مزار

المرحلة الابتدائية شهد قطاع بني على تنافس 10 مداري وفازت مدرسة : ابشاق تعليم أساسى

ثانيا المرحلة الإعدادية

شهد قطاع بني علي تنافس 15 مدرسة انتهت بفوز مدرسة : سيف النصر الإعدادية.

٩-مركز مغاغة

المرحلة الإعدادية

شهد قطاع آبا تنافس 8 مدارس واسفرت عن فوز مدرسة :آبا الإعدادية بنين.

١٠- مركز العدوة

المرحلة الابتدائية شهد قطاع صفانية تنافس 17 مدرسة واسفرت عن فوز مدرسة: سلاقوس الابتدائية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.