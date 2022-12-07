شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: تعاون مصر والأردن والعراق دليل على الوعى الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التعاون الثلاثى بين كلا من مصر والأردن والعراق دليل على الوعي الاستراتيجي، موضحا أن القضايا والمشاكل أصبحت عابرة للحدود والتصدى لها يجب أن يكون جماعى، خاصة مع التحديات الحرجة فى المنطقة.

وشدد السفير محمد حجازى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، على أهمية تعزيز قدرات الدول الثلاث مصر والأردن والعراق لإقامة تعاون ثلاثي، ووجود تصور إقليمي للتنمية الاقتصادية والأمنية والربط بين الشعوب الثلاثة، مؤكدا أن هناك أمور تتكامل فيها مصر والأردن والعراق.

واستكمل: "لدينا طاقة بشرية وقدرات اقتصادية ونستطيع أن نقدم للعالم العربي نواة للترابط، وبلادنا العربية أصبحت اكثر وعي وتحرر من الاستقطابات وتوجيهات الماضي وأصبح هناك ندية فى التعامل مع الدول الكبرى وتوزان في العلاقات بالمنطقة".