شكرا لقرائتكم خبر عن عضو التحالف الوطنى: وحدنا عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية للارتقاء بالخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام الأمير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن قوافل "ستر وعافية" التى تجوب محافظات مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم قافلة بمحافظة الإسماعيلية السبت المقبل، لافتا إلى أن التحالف يرفع شعار تكاتف الجهود التكاملية الخدمات لكافة المستحقين.

وأكد حسام الأمير خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى نجح فى أن يوحد عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية على جزيرة واحدة والجميع يعمل على أرضية واحدة مشتركة هدفها المواطن المصرى والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة له.

وأشار إلى أن التحالف يقدم خدمات لذوى الإعاقة والتوعية، وخدمات الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان الثدى، وتوزيع البطاطين، وسقف المنازل، والذى يدخل فى فكرة "ستر وعافية"، لافتا إلى أن تم عمل توعية كاملة حول حقوق ذوى الهمم سواء فى التعليم أو الصحة، السكن، المواصلات.