انت الان تتابع خبر من العراق وسوريا.. دولة أوروبية تفكك شبكة لتهريب المهاجرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت شرطة بوتسدام القبض على اثنين من المشتبه فيهم في مدينة فورست، في محيط برلين، وعلى اثنين آخرين في العاصمة، وأشارت إلى اجراء 14 عملية دهم في عدة مناطق ألمانية.

والمشتبه بهم الأربعة من سوريا والعراق، فيما لا يزال البحث جاريا عن شخصين آخرين على الأقل، بحسب الشرطة.



ويُشتبه في أن أولئك استقدموا بشكل غير قانوني 300 لاجئ على الأقل إلى ألمانيا، ونقلوهم بالسيارة أو بالحافلة لقاء مبلغ يراوح بين 3500 و10 آلاف يورو.

وتنطلق الرحلة إلى أوروبا من الشرق الأوسط، في دبي أو بيروت على الأغلب، مروراً ببيلاروس وبولندا، في ظروف محفوفة بالمخاطر، بحسب الشرطة.