«بحر جديد وأراضي» .. بوتين يعلن مكاسب روسيا من عملية أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع أعضاء المجلس الروسي لحقوق الإنسان، ردا على سؤال سفيتلانا ماكوفيتسكايا، عضو المجلس حول خطر نشوب حرب نووية عالمية: "أنت على حق في ما أشرت إليه حول تهديد الحرب النووية... لنكن صريحين، مثل هذا التهديد آخذ في الازدياد".

وأضاف: "نحن لم نصب بالجنون، ونعي طبيعة الأسلحة النووية. استراتيجيتنا تنص على استخدامها فقط للدفاع، ونحن نعتبر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية وسيلة دفاعية، ومستعدون بالكامل للضربة الجوابية... إن ضربنا بها، سنرد بها".

انضمت مناطق جديدة إلى روسيا

و أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن العملية الروسية في أوكرانيا إجراء طويل الأمد، مشيدا بنتائجها حتى الآن، حيث انضمت مناطق جديدة إلى روسيا، وتحوّل بحر آزوف إلى بحر داخلي روسي بفضلها.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين : "العملية العسكرية الروسية إجراء طويل الأمد، ولكنها تمخض عنها ظهور مناطق جديدة، وهذا يحمل أهمية كبيرة وجدية... بحر آزوف أصبح بحرا روسيا داخلي، وهذا أمر جدي أيضا".

وأضاف أن الأهم هو مستقبل سكان جميع هذه المناطق الجديدة.