«سجن 6سنوات ومنع من المناصب مدى الحياة» .. القضاء يغلق قضية «رئيسة الأرجنتين السابقة»

الشارقة - اميمة ياسر - حكمت محكمة أرجنتينية بالسجن ست سنوات على الرئيسة السابقة للبلاد ونائبة الرئيس الحالي كريستينا كيرشنر بعد إدانتها بتهمة "الاحتيال الإداري". ويمنع الحكم كيرشنر من شغل أي مناصب رسمية مدى الحياة.

وأدانت كيرشنر من جانبها ما اعتبرته "مافيا قضائية" وأعلنت أنها لن تترشح لأي منصب يمنحها حصانة قبل استئنافها المرتقب للحكم.

أدينت الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر (69 عاما) بتهمة "الاحتيال الإداري" وحكم عليها الثلاثاء بالسجن ستة أعوام.

وبعد صدور الحكم أعلنت كيرشنر تخليها عن الترشح لأي منصب يمنحها حصانة، وأدانت ما اعتبرته "مافيا قضائية" في هذه المحاكمة المتعلقة بمنح منقصات عامة في معقلها السياسي في سانتا كروز (جنوب) خلال ولايتيها الرئاسيتين (2007-2015)، والتي أفضت إلى منعها من شغل مناصب رسمية مدى الحياة أيضا.

وأكدت رئيسة الدولة السابقة أنها "لن تكون مرشحة لأي شيء، لا سناتور ولا نائب رئيس ولا رئيس" في الانتخابات العامة لعام 2023، متخلية بذلك على ما يبدو عن أي إمكانية الاستفادة من أي حصانة، وإن كان الاستئناف على مستويات عدة لا يسمح بتطبيق الحكم قبل سنوات.

وكان الادعاء قد طلب الحكم عليها بالسجن 12 عاما وحرمانها من الترشح للانتخابات.

وكيرشنر (يسار الوسط) ما زالت شخصية أساسية ومثيرة للانقسام في السياسة الأرجنتينية بعد سبع سنوات من مغادرتها الرئاسة. وهي تنفي باستمرار التهم الموجهة إليها وطالب محاموها بتبرئتها.

وقد أدانت طوال الإجراءات منذ 2019 المحاكمة معتبرة أنها "سياسية" يقودها قضاة استغلتهم المعارضة اليمينية ولا سيما معسكر "الماكريين" في إشارة إلى خليفتها في منصب الرئاسة (2015-2019) الليبرالي ماوريسيو ماكري.

محاولة اغتيال كريستينا كيرشنر

وفي سبتمبر ، قال أحد محامي نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنر التي تعرضت لمحاولة اغتيال، إن المهاجم المسلح الذي اعتُقِل في مكان الواقعة "لم يتصرف بمفرده".

وصرح غريغوريو دالبون لتلفزيون "سي 5 إن": "هو لم يتصرف بمفرده، لأنه كانت هناك أحداث تحضيرية لمحاولة الاغتيال. كان هناك أشخاص آخرون على علم بهذا الموقف بلا أدنى شك"، من دون أن يقدم عناصر تدعم أقواله هذه.

واعتقلت الشرطة الأرجنتينية صديقة منفذ محاولة اغتيال نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر، وذلك في إطار التحقيق، بحسب مصادر قضائية عدة نقلت تصريحاتها وسائل إعلام أرجنتينية، بينها وكالة "تيلام" الرسمية.

أوقِفت الشابة (23 عاما) في محطة في منطقة باليرمو ووضعت قيد الاحتجاز وفقا للمصادر نفسها.