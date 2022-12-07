«تدمير قاذفتين استراتيجيتين نوويتين».. هجوم جوي أوكراني في قلب روسيا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر عسكري غربي في واشنطن لوكالة "سكاي نيوز"، أن القوات الأوكرانية استخدمت مسيرات روسية الصنع في استهدافها قاعدتين جويتين روسيتين جنوب شرق موسكو الإثنين الماضي.

وقال المصدر ، إن استخدام القوات الأوكرانية للمسيرات روسية الصنع "وفّر لها غطاءً للإفلات من الدفاعات الروسية وأجهزة الرادار، خلال عمليات استهدافها للقاعدتين الجويتين".

تدمير قاذفتين

وتابع كاشفاً عن خسائر الجيش الروسي في هذه العملية ، مؤكداً اجتياز المسيرات الأوكرانية مئات الأميال في عمق الأراضي الروسية، وهو ما أسفر عن نجاحها في تدمير قاذفتين استراتيجيتين نوويتين روسيتين من طراز "توبوليف-95" في القاعدتين.

وختم بالقول إن أوكرانيا "تظهر يوما بعد يوم قدرات عسكرية متطورة على احتمالات استهدافها موسكو بحد ذاتها، إذا ما قررت ذلك".

خطرا على البلاد

وتعرض مهبط للطائرات في منطقة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا لهجوم بطائرة بدون طيار. وكانت كييف نفذت هجمات بطائرات مُسيَّرة على موقعين يبعدان مئات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية.

فيما بحث الرئيس فلاديمير بوتين مع كبار مسؤولي "الأمن الداخلي" في البلاد الهجمات الأوكرانية الأخيرة بعد أن اعتبر الكرملين أنها تشكل خطرا على البلاد.

استهدفت مهبطا للطائرات

وأكد حاكم محلي في كورسك الروسية أن طائرة مسيّرة استهدفت مهبطا للطائرات بالمنطقة المحاذية لأوكرانيا.

خزان للنفط

وقال حاكم المنطقة رومان ستاروفويت على وسائل التواصل الاجتماعي "نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة على منطقة مهبط كورسك للطائرات، اندلعت النيران في خزان للنفط. لم يسقط أي ضحايا".