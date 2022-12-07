قرار من الملك سلمان بشأن الشيخين ياسر الدوسري وأحمد الحذيفي

الشارقة - اميمة ياسر - واس

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس عن صدور الموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مشاركة كل من إمام المسجد الحرام الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر الدوسري في الخطابة بالمسجد الحرام, وإمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا, وإمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي في الخطابة بالمسجد النبوي.

وأكد الرئيس العام، اهتمام وحرص القيادة على اختيار المشايخ المناسبين من ذوي الكفاءة والقدرة والعلم الشرعي للخطابة في الحرمين الشريفين لما في ذلك من أهمية كبرى في إيصال رسالة الوسطية والاعتدال من منابر الحرمين الشريفين إلى العالم أجمع.