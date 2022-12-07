رئيس الصين يصل الرياض في زيارة تشمل 3 قمم

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل رئيس الصين شي جين بينغ، مساء الأربعاء، إلى الرياض، في زيارة تستمر عدة أيام وتشهد 3 قمم بين الصين وكل من السعودية ودول الخليج ودول عربية.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه "بدعوةٍ من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل رئيس الصين، إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة".



وكان في استقبال رئيس الصين في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير المملكة لدى بكين عبد الرحمن الحربي، وسفير الصين لدى السعودية تشن وي تشينغ.



وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت متحدثة وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في تصريحات صحفية أن بينغ سيحضر القمة الصينية العربية الأولى، وقمة الصين مجلس التعاون الخليجي في الرياض.



وأضافت أن زيارة الرئيس الصيني ستكون في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر/ كانون أول الجاري تلبية لدعوة من العاهل السعودي.



والثلاثاء، أعلنت السعودية أن الرئيس الصيني سيزور المملكة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري"، ويشهد 3 قمم سعودية وعربية وخليجية.



وتأتي زيارة الرئيس الصيني بعد نحو 6 سنوات من زيارة سابقة له، وبعد نحو 3 أشهر من قمم مماثلة بالرياض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

