قبل مواجهة البرتغال... أرقام مثيرة تخص المنتخب المغربي

وتفوق دفاع المنتخب المغربي على المنتخبات الكبرى، ووقف صدا منيعا أمام أشهر المهاجمين في العالم، بعد أن حرم لاعبي كرواتيا وبلجيكا وإسبانيا من التسجيل.

وحافظ الحارس سفيان بونو البالغ من العمر 31 عاما، والذي تألق مع نادي إشبيلية الإسباني وتوّج بجائزة "زامورا" في موسم 2020-2021 كأفضل حارس في "الليغا"، على نظافة شباكه خلال 300 دقيقة من الوقت الأصلي للعب بالمونديال، وتصدى لركلتي جزاء خلال الركلات الترجيحية في دور الـ16، وأظهر علو كعبه أمام أشهر حراس العالم الذي يشاركون في المونديال، وتم اختياره رجل المباراة من قبل اللجنة الفنية للفيفا في مباراة إسبانيا.

