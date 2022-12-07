انت الان تتابع خبر بوتين يحذر: خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين خلال اجتماع متلفز، إن "روسيا ستدافع عن أراضيها وحلفائها "بكل الوسائل المتاحة"، مضيفا أن "الولايات المتحدة، وليست روسيا، هي التي نشرت ما يسمى بالأسلحة النووية "التكتيكية" في دول أخرى".

وأشار إلى أن "روسيا نشرت ما يقرب من نصف الرجال الذين تم تجنيدهم خلال التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط أي نحو 150 ألف جندي في أوكرانيا".



وأضاف بوتين أن "من بين 300 ألف من مقاتلينا الذين تمت تعبئتهم ورجالنا والمدافعين عن الوطن، يوجد 150 ألفًا في منطقة العمليات".