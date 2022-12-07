شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. نجم إنجلترا يقترب من الغياب أمام فرنسا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب غياب نجم المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن مواجهة المنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وأشارت التقارير، إلى أن الشكوك تحوم حول مشاركة ديكلان رايس لاعب وسط منتخب إنجلترا أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت صحيفة "إيفنينج ستاندرد"، أن لاعب وسط وست هام الإنجليزي، غاب اليوم الأربعاء عن مران الأسود الثلاثة بسبب شعوره بالإعياء.

فيما غاب أيضا كالوم ويلسون عن التدريبات بسبب إصابة صغيرة، وتواصل غياب الثنائي رحيم سترلينج وبن وايت لأسباب شخصية، مدافع أرسنال يغيب لنهاية البطولة، فيما لم يتحدد موقف سترلينج بعد تعرض منزله للسطو منذ أيام.

ويلتقي منتخبا فرنسا وإنجلترا يوم السبت المقبل في آخر مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022، حيث تقام مباريات ربع النهائي يومي الجمعة والسبت 9 و10 ديسمبر الجاري.