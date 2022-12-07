زيلينسكي يعلن مقتل ستة مدنيين على الأقل في قصف روسي قرب دونيتسك

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).

قتل ستة مدنيين على الأقل وأصيب خمسة آخرون في قصف روسي الأربعاء لمدينة كوراخوفي التي تبعد 50 كلم غرب دونتيسك في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن «الارهابيين هاجموا مدينة خوراكوفي المسالمة. تعرضت سوق ومحطة حافلات ومحطات وقود ومبان سكنية لضربات. قتل ستة مدنيين على الأقل وأصيب خمسة بجروح»، واصفاً القوات الروسية بأنها «غير إنسانية».