الرئيس الصيني يصل إلى الرياض



بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصل فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، إلى الرياض، مساء اليوم، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية . وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ( الوزير المرافق )، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

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