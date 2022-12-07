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عاجل.. تين هاج يكسر صمته تجاه رونالدو

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محمد الفلاح - تحدث ايريك تين هاج المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي للمرة الاولى عن النجم الدولي البرتغالي وذلك عقب إنهاء عقده مع الشياطين الحمر بالتراضي بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

تين هاج يكسر صمته تجاه رونالدو

وسبق وان توترت العلاقة بين الثنائي في اعقاب الحوار الذي خرج فيه رونالدو مع المذيع الشهير بيرس مورجان مؤخرًا وهاجم فيه مدربه وعدد كبير من مسؤولي مانشستر يونايتد.

وخلال الحوار هاجم الدون تين هاج مؤكدًا إنه لا يحترمه بسبب انهم لا يوجد بينهما اي من انواع الاحترام المتبادل.

وفي مؤتمر صحفي اجراه المدرب الهولندي وتناقلته وسائل الاعلام قال ان رونالدو رحل وبات حاليًا جزء من الماضي ونحن نتطلع للامام وننظر للمستقبل".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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