شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تين هاج يكسر صمته تجاه رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث ايريك تين هاج المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي للمرة الاولى عن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك عقب إنهاء عقده مع الشياطين الحمر بالتراضي بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

تين هاج يكسر صمته تجاه رونالدو

وسبق وان توترت العلاقة بين الثنائي في اعقاب الحوار الذي خرج فيه رونالدو مع المذيع الشهير بيرس مورجان مؤخرًا وهاجم فيه مدربه وعدد كبير من مسؤولي مانشستر يونايتد.

وخلال الحوار هاجم الدون تين هاج مؤكدًا إنه لا يحترمه بسبب انهم لا يوجد بينهما اي من انواع الاحترام المتبادل.

وفي مؤتمر صحفي اجراه المدرب الهولندي وتناقلته وسائل الاعلام قال ان رونالدو رحل وبات حاليًا جزء من الماضي ونحن نتطلع للامام وننظر للمستقبل".