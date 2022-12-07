انت الان تتابع خبر الداخلية التركية: قنبلة إسطنبول جرى تجميعها على الهواء مباشرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ضمن تصريحات في ندوة حول الجرائم الإلكترونية، إن "القنبلة تم تصنيعها عبر قنوات التواصل الاجتماعي، أي أنه تم تجميعها (على الهواء مباشرة)، ولدينا معلومات أنها زرعت بالهاتف المحمول لأحد أعضاء حزب العمل الكردستاني تحت اسم حركي هو (حاجي) وهو مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف ان "المحتجزة للاشتباه في ارتكابها الهجوم الإرهابي تدّعي أنها لا تعرف محتويات العبوة، وكانت تعتقد أنها علبة شوكولاتة".

ولفت صويلو الانتباه إلى أن "الرسالة بشأن المأساة جاءت من مدينة كوباني الحدودية السورية، وأن الجاني توجه إلى الأراضي التركية عبر مدينة عفرين".

وكان انفجار قد وقع في شارع الاستقلال، 13 تشرين الثاني الماضي، المخصص للمشاة في وسط إسطنبول، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 81، حيث اعترفت المشتبه بها بعلاقتها بحزب العمال الكردستاني، ثم تم اعتقال شخصين بعد أسبوع من الحادث، يشتبه في مساعدتهم منفذي الهجوم الإرهابي على عبور الحدود التركية.

