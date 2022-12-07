انت الان تتابع خبر من البصرة.. رئيس الجمهورية: سندرس مشكلاتها وننهض بها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب رشيد تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، "ضمن برنامج الجولات والزيارات للمحافظات والمدن نزور محافظة البصرة للقاء بوجهائها ومسؤوليها، وللاطلاع على واقع المدينة ومعاناتها ومشكلات مواطنيها لدراستها والايعاز بتقديم ما يجب تقديمه للنهوض بها وتقديم ما تستحقه المدينة ومواطنوها الكرام".وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، إلى محافظة البصرة بزيارة يقوم خلالها بالاطلاع على واقع المدينة واحتياجاتها.